Pro und Contra Sekundarschule

Kaum ist die Bundestagswahl über die Bühne gebracht, bereiten Sie sich in Dülmen schon auf die nächste Wahl vor. Am Sonntag stimmen Sie per Bürgerentscheid über eine Sekundarschule ab. Um auf sinkende Schülerzahlen zu reagieren, möchte die Stadt, dass Kardinal von Galen Hauptschule und Hermann Leeser Realschule zusammenfließen. Das kann gutgehen, sagt Sekundarschulleiter Mathias Pellmann aus Lüdinghausen. Hier gibt es die Sekundarschule seit drei Jahren. Die Sekundarschule kooperiert mit zwei Gymnasien und einem Berufskolleg, jede Klasse hat zwei Klassenlehrer und die stärkeren Schüler unterstützen die schwächeren Schüler.

Ein Negativbeispiel gibt es am Niederrhein: In Tönisvorst hat sich die Sekundarschule in diesem Schuljahr in eine Gesamtschule verwandelt. Immer weniger Eltern meldeten ihre Kinder an der Sekundarschule an. Sie schickten ihre Kinder lieber auf Schulen in Nachbarorten. Mittlerweile sind die Anmeldezahlen für die neue Gesamtschule wieder gestiegen.

Am Donnerstag gibt es bei Radio Kiepenkerl eine Sondersendung zum Bürgerentscheid mit Gegnern und Befürwortern einer Sekundarschule - von 18 bis 20 Uhr.