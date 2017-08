Pro und Contra Skatepark Bürgerinitiativen Skatepark in Olfen

Heute ist Olfen um eine Bürgerinitiative reicher. Sie hat sich ganz frisch gegründet und nennt sich „Fairskate“. Sie ist FÜR den vorgesehenen Standort eines geplanten Skateparks an den Steverauen, in der Nähe des Friedhofes. Sie will das geplante Bürgerbegehren der anderen Bürgerinitiative „Pro Friedhofsruhe“ scheitern lassen. Das sind ja die Gegner des Skateparks am Friedhof. Die neue Initiative, also die Befürworter sagen, eine Skateanlage beeinträchigt weder die Friedhofsruhe noch den Aussichtspunkt an den Steverauen. Sie will jetzt Menschen ansprechen und von ihren Argumenten überzeugen. Die neue Initiative setzt sich jetzt zusammen und plant das ganze. Mit Argumenten überzeugen, haben sich auch die Gegner vorgenommen – sie sammeln Unterschriften, um den Skatepark-Standort am Friedhof zu verhindern... Die Stadt hatte sich für den Standort am Friedhof entschieden, weil Jugendliche keine Anwohner stören und es nicht weit in die Innenstadt ist. Wie es weitergeht, mit dem geplanten Skatepark in Olfen – Radio Kiepenkerl bleibt dran!