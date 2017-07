Probleme auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet bis zum Abend

Für Ihren Heimweg von der Arbeit heute Nachmittag mit dem Zug auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet sollten Sie sich zur Sicherheit etwas anderes überlegen. Denn noch immer gibt es hier Probleme. Züge sind teilweise massiv verspätet oder fallen aus. Und gerade kommt die Hiobsbotschaft von der Bahn: Das dauert voraussichtlich noch bis in die Abendstunden. Es hat heute Vormittag einen Kurzschluss in einem Stellwerk im Düsseldorfer Hauptbahnhof gegeben. Dabei sind mehrere Teile kaputtgegangen. Bahn-Techniker haben sich das angeschaut, die Schäden sind aber so groß, dass hier Fachleute ran müssen. Die Experten machen sich heute Nachmittag an die Arbeit. Schnell geht das vermutlich nicht über die Bühne. Also, es dauert voraussichtlich bis heute Abend, bis das Stellwerk repariert ist. Und dann muss sich das Chaos im Fahrplan ja auch noch lichten. Es dauert, bis die Züge wieder nach dem normalen Fahrplan fahren.