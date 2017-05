Probleme für Autofahrer zwischen Havixbeck und Roxel ab der kommenden Woche

Unterwegs zwischen Havixbeck und Münster müssen Auto- und Radfahrer ab der kommenden Woche mit Problemen rechnen! Bauarbeiter erneuern entlang der Landstraße zwischen Roxel und Havixbeck den Radweg! Dafür müssen sie eine Fahrspur der Landstraße sperren! Risse und Huckel stören Radfahrer auf dieser Strecke - die Arbeiten sind deshalb dringend nötig, damit Radfahrer künftig weniger durchgeschüttelt an ihrem Ziel ankommen. Die Bauarbeiter tragen eine neue Teerschicht auf. Baustellen-Fahrzeuge müssen dafür auf einer der beiden Landstraßenfahrspuren stehen. Deshalb nerven Sie Baustellen-Ampeln in den kommenden Wochen auf dem Weg Richtung Münster und zurück! Rund einen Monat sollen die Arbeiten dauern! Knapp eine halbe Million Euro nimmt der Landesbetrieb Straßen dafür in die Hand. Den Radweg zu erneuern sei wichtig, um Radtouristen aus Münster weiterhin Richtung Baumberge zu locken!