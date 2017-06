Programm für Dülmener Sommer steht

Der "Dülmener Sommer" ist die größte Freiluft-Veranstaltungsreihe im Kreis Coesfeld. Viele von Ihnen freuen sich schon auf die neue Ausgabe. Heute haben die Organisatoren das Programm vorgestellt. Ein Höhepunkt von vielen ist das Auftaktkonzert. Es feiert den Ausnahmegitarristen Jimi Hendrix. Er wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Das Sommertheater auf dem Marktplatz greift unter anderem das Reformationsjahr auf. Das N.N. Theater widmet sich in seinem Stück Martin Luther. Außerdem dürfen sich die Besucher auf 10 Klangspuren-Konzerte in verschiedenen Biergärten freuen. Dank vieler Sponsoren heißt auch in diesem Jahr wieder das Motto "Umsonst und draußen". Das komplette Programm finden Sie HIER