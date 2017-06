Programm für "Sport im Park" in Coesfeld vorgestellt

Es ist eine Premiere bei uns. Der Kreissportbund und Coesfelder Vereine haben heute die Aktion "Sport im Park" vorgestellt. Heute in zwei Wochen startet sie im Schlosspark in Coesfeld. Sie können sich dann beispielsweise in Kampfsportkursen auspowern, Bauch, Beine Po trainieren oder beim Boule die Kugeln rollen lassen. Mit dem Angebot unter freiem Himmel will das Team um Projektkoordinator Alexander Bergenthal Sportbegeisterten etwas Neues bieten. Vor allem aber sollen Menschen Kontakt zu den örtlichen Vereinen bekommen und Lust später weiter zu machen.

Der Landessportbund und die Coesfelder Stadtwerke fördern das Angebot. Die Kurse sind deshalb kostenlos. Mehr Infos gibt es unter anderem auf der Facebook-Seite der Aktion - HIER