Projekt "FamilienApp" für den Kreis Coesfeld wackelt

Im Kreis Coesfeld gibt es jede Menge Angebote und Hilfen für Familien, oft wissen wir gar nicht, wer was anbietet. Eine HandyApp soll für einen besseren Überblick sorgen. Jetzt wackelt das Projekt aber. Der Plan war, dass der Kreis Nachbarkreise und die Jugendämter in Dülmen und Coesfeld mit ins Boot holt. Die haben in Gesprächen jetzt allerdings signalisiert kein Interesse an einer flächendeckenden Familien-App zu haben. Der Kreis Coesfeld bliebe dann auf den Kosten von rund 30 000 Euro alleine sitzen. Alternativ soll die Verwaltung jetzt prüfen, ob die schon verhandene Datenbank auf der Internetseite des Kreises ausreicht. Denkbar wäre auch sie noch zu ergänzen.