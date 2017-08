Projekt fördert Artenvielfalt und Bio-Energie

In der Coesfelder Bauerschaft Stevede wechseln sich Stangenbohnen, Blühpflanzen und Mais ab. Dahinter verbirgt sich ein Projekt der Stiftung "Kulturlandschaft NRW". Es hat heute einen Preis für Biologische Vielfalt bekommen. Landwirte gewinnen aus den Pflanzen unter anderem Biogas. Gleichzeitig finden Tiere Nahrung und Schutz. Die Pflanzenfolge orientiert sich an den Bedürfnissen von Wildtieren. Sie berücksichtigt zum Beispiel Brutzeiten von Vögeln. Siedeln sich durch das Projekt nachweislich mehr Tiere an, will die Stiftung es ausweiten.