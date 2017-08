Projekt um schnelles Internet in Sendener Bauerschaften startet

Ortskerne und Innenstädte im Kreis Coesfeld sind schon gut mit schnellem Internet versorgt, jetzt es in den Bauerschaften darum, Glasfaserkabel zu verlegen. In Senden startet da ganze jetzt. Die Bauerschaften sind in 15 Projekt-Bereiche aufgeteilt. In Gettrup starten die Erdarbeiten in den kommenden zwei Wochen. Die Landwirte packen selber mit an und sorgen für Gräben, um Leerrohre für die Glasfaserkabel einzubuddeln. Noch in diesem Jar sollen die Höfe in der Bauerschaft Gettrup an das schnelle Internet angeschlossen sein. Nach und nach machen sich die Landwirte in den Projekt-Bereichen an die Arbeit. Strammes Ziel: Ende kommenden Jahres sollen alle Bauerschaften in Senden schnell im Internet unterwegs sein.