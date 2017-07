Prominentes Fußballspiel auf dem Helker Berg in Billerbeck

Fußball-Trainer Marco Antwerpen aus Seppenrade trainiert den Viertligisten Viktoria Köln kommt heute mit seiner Mannschaft nach Billerbeck. Hier geht es auf dem Sportplatz am Helker Berg gegen den holländischen Erstligisten Heracles Almelo zur Sache. Und eigentlich eine klare Sache! Der holländische Erstligist ist mit seinen Fußballstars klarer Favorit. Trotzdem ist der Test wichtig für beide Teams. Und deshalb soll heute Nachmittag auch alles stimmen, sagen die Verantwortlichen des VfL Billerbeck. 20 Helfer sind im Einsatz. Unter anderem der Gärtner des Vereins. Er läuft gleich noch einmal über den Rasen und überlegt, ob er doch nochmal kurz vor dem Spiel den Rasensprenger anschmeißt. Die Fußballer sollen hier auf einem optimalen Rasenplatz spielen können. Das Spiel beginnt um 16 Uhr auf dem Sportplatz am Helker Berg. Die Verantwortlichen rechnen mit Hunderten von Zuschauern. Darunter viele Holländer. Hinweis-Schilder an den Getränke- und Grillständen hat der VfL Billerbeck nicht extra gedruckt. Viele Holländer seien in der Lage, die Angebote auf den deutschen Schildern zu lesen. Und wenn es doch nicht klappt, verständigen sich alle auf Englisch miteinander. So hat es in den vergangenen Jahren bisher auch immer gut geklappt.