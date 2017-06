Provinzial Mitarbeiter im Kreis Coesfeld streiken

Einige Mitarbeiter der Provinzial-Versicherung aus dem Kreis Coesfeld machen sich heute Morgen für einen Warnstreiktag fertig. Die Gewerkschaft Verdi ruft dazu auf. Sie will 4,5 Prozent mehr und eine unbefristete Übernahme von Auszubildenden durchsetzen. In anderthalb Stunden versammeln sich die Mitarbeiter am Provinzial-Standort in Münster. Von hier fahren sie mit Bussen weiter zu einer zentralen Kundgebung nach Wuppertal. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 400 Teilnehmern allein vom Standort Münster