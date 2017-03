Provokante Sprüche weiter auf Lüdinghausens Straßen unterwegs - Landgericht hebt Strafe auf

Wer ihn vor sich hat, schaut genauer hin. Ein Mann aus Lüdinghausen klebt regelmäßig provokante und bewusst gotteslästernde Sprüche auf seine Heckscheibe. Heute hat ihn das Landgericht in Münster eine Geldstrafe gegen den pensionierten Lehrer aufgehoben. Seine Sprüche seien abgewandelte Zitate, sie fallen unter die Meinungsfreiheit. Das erspart dem Lüdinghauser die Geldstrafe von 3.000 Euro. Diese hatte im vergangenen Jahr das Amtsgericht verhängt. Mit den Sprüchen will der Lüdinghauser weiter machen. Er wolle den Menschen in Bezug auf Religion und Gott die Augen öffnen. Das kommt bei der katholischen Kirche gar nicht gut an. Der Coesfelder Pfarrer Johannes Hammans sieht Menschen in ihrem Glauben verletzt.