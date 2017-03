"Pulse of Europe"-Aktion in Münster - Coesfeld plant ebenfalls

Mit blauen Ballons, Fahnen und Plakaten treffen sich heute viele Menschen auf dem Prinzipalmarkt in Münster. Blau steht dabei für ein vereintes Europa. Dahinter steckt die Bewegung "pulse of europe", für die viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld heute nach Münster fahren. Für Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster ist das ein wichtiges Zeichen für Europa. Und ein Fingerzeig der Menschen im Münsterland - das sie die europäische Vereinigung unterstützen! Die Stadt Coesfeld plant eine eigene "pulse of europe" Veranstaltung. Ein Team setzt sich in der kommenden Woche zusammen, um alles zu planen.