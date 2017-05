"Pulse of Europe"- Bewegung erreicht Nottuln

Im Moment blicken viele von uns gespannt nach Frankreich. Die Stichwahl am Sonntag gilt auch als Schicksalstag für Europa. Nottulner bereiten jetzt eine Aktion für Europa vor. Sie schließen sich der pro-europäischen Bewegung "Pulse of Europe" an. Die erste Aktion ist für Sonntag in einer Woche geplant (14.5.), also am Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Treffpunkt ist dann am Nachmittag um 16 Uhr der Rhodepark. Hier stehen drei Bäume als Symbol für die Städtepartnerschaften Nottulns mit St. Amand-Montrond in Frankreich und Chodiez in Polen. Für die Initiative stehen diese Partnerschaften für den europäischen Gedanken und eine friedliche Nachbarschaft. Die "Pulse of Europe"-Organisatoren in Nottuln hoffen, dass viele Teilnehmer Europafahnen mitbringen. Die Demo soll fahnenschwenkend vom Rhodeplatz durch das Dorf ziehen. Den Abschluss bildet eine Kundgebung auf dem Stiftsplatz.