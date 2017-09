Radio Kiepenkerl Kandidatengespräche mit Ulrich Hampel von der SPD

Die Situation der Arbeitnehmer im Kreis Coesfeld ist bei weitem nicht so gut, wie es auf den ersten Blick scheint. Davon ist der SPD-Bundesdtagaskandidat Ulrich Hampel überzeugt. Das Problem will er angehen, kündigt er im Radio Kiepenkerl Kandidatengespräch an.

Heute ab 19 Uhr steht dann FDP-Bundestagskandidat Daniel Fahr aus Dülmen Rede und Antwort.