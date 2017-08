Radweg an der Höpinger Straße in Darfeld wieder frei

Eine unendliche Baustellen-Geschichte in Darfeld findet heute endlich ihren Abschluß! Darauf haben Sie so lange gewartet und künftig sind Sie auf einem neuen Radweg an der Höpinger Straße endlich wieder sicherer unterwegs. Heute Nachmittag gibt der Landesbetrieb Straßenbau den Radweg frei.

Heute Vormittag erledigt die Baufirma noch die gröberen Arbeiten. Dann geht es ans Aufräumen – Baumaschinen, Absperrzäune und Co. kommen weg und dann haben Fahrradfahrer hier freie Fahrt. Der Landesbetrieb schiebt noch ein ABER nach: Restarbeiten sind noch nötig. Das erledigt die Baufirma in kleinen Tagesbaustellen. Arbeiter müssen noch Übergänge zu einigen Zufahrten in Ordnung bringen. Auch die Seitenränder sind an einigen Stellen noch nicht so, wie sie sein sollen. Seit dem späten Frühling sind Arbeiter an dem Radweg beschäftigt. Erst mussten sie eine Zwangspause wegen Leitungsarbeiten einlegen und dann kam nasses Wetter dazwischen. Aber jetzt ist ja alles gut.