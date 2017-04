Radweg-Arbeiten zwischen Holtwick und Gescher haben begonnen

Sie sollen mit dem Fahrrad künftig sicherer entlang der Landstraße zwischen Holtwick und Gescher unterwegs sein. Heute fällt der Startschuss für einen neuen Radweg. Arbeiter richten die Baustelle ein. Sie stellen unter anderem Warnbaken auf. Außerdem Temposchilder. Aus Sicherheitsgründen müssen Autofahrer stellenweise langsamer fahren. Immerhin: Es ist nicht geplant, die Straße für die Bauarbeiten zu sperren. Als erstes holen Arbeiter zwischen der Brücke über die A 31 und Gescher Baumstümpfe aus der Erde. Die Bäume hatte der Landesbetrieb schon im vergangenen Jahr fällen lassen. Jetzt muss der Rest samt Wurzeln raus. Das dauert ein paar Tage. Voraussichtlich in der kommenden Woche starten die Arbeiten am eigentlichen Radweg. Eng wird es, wenn sie die Berkelbrücke am Ortseingang von Gescher erreichen. Dann geht es nur mit einer Baustellenampel. Insgesamt sollen die Radweg-Arbeiten vier Monate dauern.