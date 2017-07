Radweg Havixbeck-Roxel bekommt Mitte August eine Auffrischungskur

Darauf können Sie sich jetzt schon mal einstellen: In ein paar Wochen gibt es Probleme an der Landstraße zwischen Havixbeck und Roxel. Arbeiter bringen ab Mitte August den total kaputten Radweg hier in Ordnung. Das ist dringend nötig wegen der ganzen Buckel, Huckel und Risse. Fahrradfahren ist hier nur sehr langsam und vorsichtig möglich. In Abschnitten wandert die Baustelle weiter. Autofahrer warten vor einer Baustellenampel. Sieben kilometer Radweg erneuern die Arbeiter und das dauert. Voraussichtlich sind sie erst Ende September fertig. Den Radweg nutzen gerne Kurzurlauber im Kreis Coesfeld, er führt bequem von Münster in die Baumberge.