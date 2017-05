Rätsel uim schwerverletzten Zeitungsboten in Südkirchen

Was ist mit einem Zeitungsboten heute Morgen in Südkirchen passiert - das versucht die Polizei jetzt herauszufinden. Ein Autofahrer hatte den schwerverletzten Boten in der Unterstraße gefunden.

Der Autofahrer fährt gegen vier Uhr die Straße entlang. Es ist noch dunkel. Dann entdeckt er plötzlich den am Boden liegenden Mann. Er steigt aus - und ruft sofort den Krankenwagen. Rettungssanitäter kommen zur Unfallstelle - sie versorgen den Zeitungsboten, er ist lebensgefährlich verletzt. Anschließend bringen sie ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt - sie schließt nicht aus, dass jemand den Mann umbringen wollte. Noch ist der Zeitungsbote nicht vernehmungsfähig - daher hofft die Polizei jetzt auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. KM, SK