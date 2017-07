Rätsel um vergessene Kinderkleidung im Olfener Naturbad gelöst

Das Rätsel um vergessener Kinderkleidung und ein herrenlosen Kinderfahrrad im Naturbad in Olfen ist gelöst. Aus Sorge es könnte ein Kind in Not sein, hatte ein Großaufgebot bis in den späten Abend das Bad abgesucht. Jetzt ist klar, dass die Gesichte einen vergleichsweise harmlosen Hintergrund hat. Ein Vater aus Olfen hat sich gemeldet. Sein Sohn hatte sich beim Rutschen im Naturbad leicht verletzt. Der Junge sah sich nicht in der Lage mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren und ließ sich deshalb abholen. In der Aufregung ließen die Eltern Kleidung und Fahrrad erst einmal zurück. Sie wollten die Sachen später abholen. Dass das so einen Wirbel verursachen würde, war wohl niemandem klar. Die Polizei suchte unter anderem aus der Luft mit einem Hubschrauber, Feuerwehrleute und Polizisten waren am Boden im Einsatz und Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft suchten das Schwimmbecken ab. Erst um kurz vor Mitternacht war die Suchaktion ergebnislos beendet.