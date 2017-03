Raser-Problem in Nottuln - Polizei kontrolliert verstärkt Spielstraßen

Eltern im Kreis Coesfeld ärgern sich ständig über Raser, die in vollem Tempo rücksichtslos an Kindergärten und Schulen vorbeifahren. Selbst dann, wenn es hier Spielstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche gibt. In Nottuln regen sich unter anderem Radio Kiepenkerl-Hörer Oliver, Tanja und Thomas auf - hier sind Raser mittlerweile ein Dauerproblem. Für die Polizei sind die Raser auf den Spielstraßen in Nottuln schon lange ein Thema. Vor allem auf der Antonistraße sind Autofahrer deutlich schneller unterwegs als erlaubt, obwohl es hier einen der größten Kindergärten der Gemeinde gibt. Die Spielstraße ist aber lang - so geduldig sind viele Autofahrer nicht. Die Polizei will hier künftig noch häufiger das Tempo der Autos überprüfen als bisher. Genauso wie auf dem Eckelskamp. Diese Straße nutzen viele Autos, um den vielen Verkehr auf der Bundesstraße zu umgehen und um schneller nach Hause zu kommen. Und auch auf der St. Amant-Montrand-Straße ertappt die Polizei immer wieder Raser. Sie will die Kontrollen in den Nottulner Straßen verstärken.