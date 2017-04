Rat in Lüdinghausen stimmt wieder über Kinopläne ab

Sie sind in Lüdinghausen ganz gespannt was aus den Kinoplänen wird. Die große Antwort darauf gibt es Morgen im Rat. Er entscheidet, an welchen der beiden Investoren die Stadt das Grundstück gegenüber des Edeka-Marktes verkaufen soll. Ein Investor hat schon Partner unter anderem für das Kino in der Hinterhand. Der andere noch nicht. Sie haben jetzt noch mal ihre Konzepte vorgestellt. Der Rat hatte sich beim vergangenen Mal nicht geeinigt. Ulrich Tillmann vom Investor Lorenz/Assmann wünscht sich endlich eine Lösung. Seiner Meinung nach würde die Entscheidung schneller fallen, wenn die Politiker nicht mehr dem Fraktionszwang unterliegen würden und so wählen würden, wie sie es persönlich für richtig empfinden. Bleibt das Ende offen, macht eine Bürgerinitiative für ein Kino in Lüdinghausen mobil. Sie will dann Unterschriften sammeln um Druck zu machen bei Stadt und Politik.