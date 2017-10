Rat in Münster berät über Preußenstadion

Preußen Münster Fans aus dem Kreis Coesfeld schauen heute Abend gespannt nach Münster. Der Rat der Stadt spricht dann über die Zukunft des Preußenstadions. Möglich wären ein Ausbau an der Hammer Straße, ein Neubau in Bösensell oder in Greven im Nachbarkreis Steinfurt. Für Benedikt Meis vom Nottulner Fanclub Gerties Adler wäre Bösensell die beste Lösung. Fans von außerhalb wären dank der guten Anbindung zur A 43 und dem Bahnhof in Bösensell schnell am Stadion. Ein Stadion-Neubau in Münster scheint schon ausgeschlossen. In der heutigen Ratssitzung in Münster will eine Mehrheit dagegen stimmen.