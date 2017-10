Ratsentscheidung über Mehrkosten für geplantes "Haus für alle" in Dülmen

Mindestens über eine Millionen Euro mehr kostet das geplante "Haus für alle" hinter dem Rathaus in Dülmen. Heute Abend entscheidet der Rat, ob die Stadt die Pläne trotzdem wie geplant umsetzen soll. Darauf deutet alles hin. Die CDU-Fraktion hält das Projekt für wegweisend und will deshalb die Mehrkosten mittragen. Auch in der SPD gibt es Befürworter. Die FDP ist dagegen. Laufen die Kosten aus dem Ruder, müssten Politik und Stadt irgendwann auch mal die Reißleine ziehen. Die Grünen sind sich offenbar selbst nicht sicher. Hier können die vier Ratsmitglieder selbst entscheiden, ob sie für oder gegen den Bau stimmen.