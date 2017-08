Rauchender Toaster ruft Feuerwehr Lüdinghausen auf den Plan

Da ist das Frühstück doch gründlich in die Hose gegangen... Ein angekokelter Toaster hat heute Morgen für einen Feuerwehr-Einsatz in Lüdinghausen an der Stadionallee in Lüdinghausen ausgelöst. Rauch war aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses aufgestiegen. Es sah dramatischer aus, als es eigentlich war. Die Feuerwehr erstickte den Qualm und lüftete gut durch. Menschen wurden nicht verletzt. Den Bewohnern der Wohnung ist ihr Appetit auf ein frisches Toastbrot vermutlich erst einmal vergangen.