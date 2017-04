Reaktionen auf Umbaupläne des dübs in Dülmen

Schwimmer in Dülmen haben eine Nacht drüber geschlafen und lassen sich jetzt noch mal alles auf der Zunge zergehen. Das Dülmener Bad düb verwandelt sich komplett, alles ist drin! Ein Becken mit höhenverstellbarem Boden, ein großer Spaßbereich für Kinder, eine große Saunalandschaft und ein Bistro. Alle sollen auf ihre Kosten kommen: Familien, Schulen und Vereine. So hat es der Rat am Abend entschieden. Es ist die umfangreichste und teuerste Lösung. Astrid Bienhüls von den Wassersfreunden Dülmen ist am Abend dabei gewesen. Sie hatte sich vor allem das Becken mit dem verstellbaren Boden gewünscht. Sie findet es prima.

Stolze acht Millionen Euro kostet der Umbau des Bades. Das ausgebaute attraktive Restaurant soll einen Teil des Geldes wieder hereinspülen. Dennoch sorgen sich viele Menschen im sozialen Netzwerk Facebook bei Radio Kiepenkerl vor explodierenden Eintrittspreisen.