Reifendiebe in Holtwick am Werk

In diesen Tagen ist an Waschanlagen im Kreis viel los - weg mit dem Winterschmodder von den Autos... Jetzt geht es auch daran, langsam den Reifenwechsel vorzubereiten. Die Reifenlager im Kreis Coesfeld sind dementsprechend gut gefüllt. Das Lager eines Autohändlers in Holtwick allerdings nicht mehr. Einbrecher knackten eine Kette am Rolltor und räumten das Lager leer. Sie flüchteten mit 30 Sätzen Autoreifen inklusive Felgen. Eine Spur hat die Polizei bislang nicht von den Reifendieben. Schnell und ganz unauffällig kann das ganze nicht vonstatten gegangen sein. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise.