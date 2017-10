Reitverein Buldern sammelt Spenden

Viele Mitglieder des Bulderner Reitvereins trauern immer noch um die beiden plötzlich verstorbenen Pferde Aragon und Balu. Doch langsam muss der Alltag im Verein zurückkehren und Ersatz her. Trainings- und Therapiepferde fehlen dem Verein durch den Verlust der beiden Pferde. Ein Spendenlauf soll jetzt helfen. Und zwar rund um den Bulderner See. Der Reitverein will damit am Samstag Geld für neue Pferde sammeln. Denn bisher können sie die verlorenen Pferde nicht ersetzen. Und das ist ein ganz schwierige Sache für Mitglieder. Vor gut einem Monat hatten Mitglieder des Vereins die Pferde Balu und Aragon leblos auf der Weide liegend gefunden. Die beiden waren als Turnier- und Therapiepferde auf dem Hof wichtiger Bestandteil des Angebots. Aktuell sucht der Vorstand Münsterlandweit nach Ersatz. Doch war aber noch kein passendes Pferd dabei. Deshalb veranstaltet der Verein am Samstag beim erstmals öffentlichen Reitertag den Spendenlauf. Anmelden für den Spendenlauf geht telefonisch bei Pia Rietmann unter: 0160 7637540 oder rund um die Uhr unter: kugel-ZRFVBuldern@web.de