Rekord-Interesse an Dülmener Kulturnacht

Über 50 Künster, Gruppen und Vereine beteiligen sich in diesem Jahr an der Kulturnacht in der Dülmener Innenstadt. Das sind so viele wie noch nie. Heute haben die Organisatoren das diesjährige Konzept vorgestellt. Neu ist, dass die Künstler neben leer stehenden Geschäften auch zwei aktive Läden nutzen. Ansonsten hätte der Platz einfach nicht gereicht. Neu ist außerdem eine Bühne auf dem Marktplatz. Insgesamt bekommen Besucher einen bunten Mix aus Malerei, Literatur-Lesungen, Theater und Musik zu sehen und zu hören. Die Kulturnacht ist am 15. und 16. September in der Dülmener Innenstadt.