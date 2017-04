Renovierungsarbeiten an Schulen im Kreis Coesfeld

Bauarbeiter und Handwerker bringen jetzt in den Osterferien die Schulen auf Vordermann. Die Zeit drängt, in knapp zwei Wochen ist wieder Schule.

Schüler der Profilschule in Ascheberg können es nach den Ferien riechen. In einigen Klassenräumen liegen dann frisch verlegte Böden. Gleichzeitig sind in der Geschwister-Scholl-Realschule in Senden Maler am Werk: Durch die vielen Hände der Kinder und Jugendlichen sind die Wände teilweise grau. Die Maler streichen sie neu. In Buldern an der Grundschule sind die Arbeiter draußen zugange: Sie erneuern das Dach und die Fassade. In Darup kümmern sie sich um den Brandschutz. Neue Sicherheitsleuchten und Brandschutztüren sollen her! Große Bauarbeiten stehen in der Olfener Wieschhof-Grundschule an. Hier beginnt ein großes, langes Bauprojekt: Arbeiter reißen in den nächsten Tagen den Mehrzweckraum ab und stellen Container auf. Hier ziehen bis zu den Sommerferien Schulklassen ein, damit sie während der Bauarbeiten in Ruhe lernen können. In der Edith-Stein-Hauptschule in Senden soll der neue Fahrstuhl am Ende der Ferien betriebsbereit sein. In der Baumberge-Grundschule in Havixbeck sarnieren Arbeiter das Dach. Die meisten Bauarbeiten in den Schulen im Kreis sollen am Ende der Ferien abgeschlossen sein.