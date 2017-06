Reparatur des Radweges zwischen Billerbeck und Coesfeld

Viele Ausflügler genießen das lange Pfingswochenende im Kreis Coesfeld. Es ist in diesen Tagen voll auf den Fahrradwegen durch den Kreis. Der Radweg an der Kreisstraße zwischen Coesfeld und Billerbeck, das ist die Bergallee, hat in den vergangenen Jahren durch die vielen Fahrradreifen gelitten. Der Kreis bringt ihn jetzt wieder in Schuß. Heute hat er den Zeitplan für die Arbeiten vorgestellt. Am kommenden Dienstag richten Arbeiter eine Baustelle ein, tagsdrauf legen sie los. Der Radweg bekommt eine komplett neue Oberfläche. Fahrradfahrer nehmen bis Ende Juni einen Umweg über angrenzende Wirtschaftswege. Auf Autofahrer kommen kaum Probleme zu.