"Respekt"-Projektteam auf der Suche nach neuen Fördertöpfen

Respekt für das Projekt „Respekt“ des Kolping-Bildungswerks im Kreis Coesfeld. Seit einem Jahr gibt es das Projekt. Es hilft Jugendlichen mit Prolblemen wieder in normale Bahnen zu finden unter anderem durch Praktika, Hilfe bei Behördengängen oder es hilft bei Therapieplätzen. Über 200 Jugendliche hat das Projekt innerhalb eines Jahres erreicht. 30 Jugendliche sind mittlerweile wieder in Spur. Fördergeld des Bundes gibt es im Dezember nicht mehr. Das Projekt-Team forscht bei Städten und Gemeinden nach neuen Fördertöpfen. Möglicherweise gelingt es so, das Projekt in Eigenregie zu stemmen. Mitte Juni soll klar sein, wie es weitergeht. Projektstandorte gibt es in Nottuln, Coesfeld, Lüdinghausen und Dülmen.