Restarbeiten am neuen Mariencampus in Lüdinghausen

Der Neubau mit vielen Ärzten und einer Apotheke ist ein wichtiger Schritt in Lüdinghausen gegen den Ärztemangel. Das neue Gesundheitshaus heißt jetzt offiziell „Mariencampus", es liegt in der Nachbarschaft des Marienkrankenhauses. Heute stehen noch Restarbeiten an. Weil die aufwendig sind, ist die Neustraße ab sieben Uhr zwischen der Straße Ostwall und dem Baumeisterweg gesperrt. Das Dach bekommt eine Kiesschicht. Das ist wichtig um den Brandschutz zu verbessern. Arbeiter schleppen den Kies nicht hoch, ein Gerät saugt die Steinchen vom Laster an und bläst sie dann nach oben. Das dauert heute den ganzen Tag. Aus Sicherheitsgründen und weil der Laster Platz braucht, ist die Neustraße bis zum späten Nachmittag in dem Abschnitt dicht.