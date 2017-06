Restarbeiten nach Brand "Am Mühlenbach" in Senden

Heute Morgen stehen noch einige Feuerwehrwagen in Senden in der Straße „Am Mühlenbach“ - Feuerwehrleute passen auf, dass nach dem verheerenden Brand am Abend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Glutnester nicht wieder aufflammen. Ein Dachstuhl brannte am Abend lichterloh - über 100 Feuerwehrleute aus Senden, Lüdiunghausen und Appelhülsen löschten bis tief in die Nacht. Wegen des Rauchs räumten sie angrenzende Häuser. Durch das Feuer wurde giftiges Asbest freigesetzt. Der spezielle ABC-Einsatztrupp der Feuerwehr für den Kreis rückte aus Dülmen an. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Günther Reuver hat darauf geachtet, dass seine Kameraden Geräte und Kleidung ablegten.

Fünf Menschen wurden verletzt – darunter ein Feuerwehrmann. Er kam ins Krankenhaus nach Münster. Knapp 20 Bewohner des betroffenen Hauses sind bei Freunden, Bekannten oder Verwandten untergekommen. Noch ist das Haus für Brandexperten der Polizei nicht freigegeben. Sie forschen später nach der Ursache des Feuers.