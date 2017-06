Rettungseinsatz an der Lippe: Frau will Hund retten und braucht dann selbst Hilfe

Was ist da los an der Lippe bei Olfen? Das haben sich heute am frühen Nachmittag viele Menschen gefragt. Im sozialen Netzwerk Facebook diskutierten sie über einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei sind in der Nähe des Gut Eversums. Auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage klärt die Polizei auf, was passiert ist. Um ihren Hund aus der Lippe zu retten, hatte sich eine 65-jährige Frau selbst in Gefahr gebracht. Die Frau rutsche beim Rettungsversuch die Böschung herunter und fiel ins Wasser. Weil sie alleine nicht mehr ans Ufer kam und feststeckte, rückten Feuerwehr und Polizei aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Um der Frau schnellstmöglich zu helfen, ging ein Mitglied der Hubschrauberbesatzung mit einem Rettungsring zu der 65-Jährigen in die Lippe. Am Ende konnten die Frau und ihr Hund mit Unterstützung der Feuerwehr ans Ufer gebracht werden. Beiden geht es den Umständen entsprechend gut.