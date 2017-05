Rettunskräfte sind auf 1. Mai vorbereitet

Nach den Tanz-in-den-Mai Partys - ist vor den Maitouren. Viele ziehen heute mit Bollerwagen durch den Kreis Coesfeld. Anschließend versammeln sie sich an verschiedenen Orten, zum Beispiel am Bulderner See. Hier hat der Bauhof wieder mehrere Mülltonnen aufgestellt. Und zum ersten Mal hat er sie angekettet. Im vergangenen Jahr hatten Vandalen sie in den See getreten. Ein weiterer beliebter Treffpunkt ist der Kanal in Senden, hier haben Polizei und Ordnungsamt einen besonderen Blick drauf. Genau wie auf die große Party am Klutenseebad in Lüdinghausen. Die zentrale Maifeier sorgt dafür, dass es weniger wilde Feiern in Lüdinghausen gibt. Das Konzept geht bis lang auf. Los geht es in Lüdinghausen um 12 Uhr.