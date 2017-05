Rhodeteich in Nottuln wird von Schlamm befreit

Entspannen am Rhodeteich in Nottuln ist in diesen Tagen nicht wirklich ein Genuß. Der Teich verschlammt immer mehr - er ist mittlerweile so flach, dass der Sauerstoff an heißen Tagen knapp ist. Im vergangenen Jahr hatte der Bauhof deshalb schon Fische in einen anderen Teich umgesiedelt. Jetzt steht endlich eine Lösung: Möglichst noch in diesem Jahr soll ein schwimmender Bagger den Schlamm vom Boden des Teichs kratzen. Die Gemeindewerke suchen nur noch nach einer passenden Firma.