Riesiges Graffiti auf LWL-Museum in Münster

Viele von Ihnen haben schon das LWL-Museum in der Nähe des Domplatzes in Münster besucht oder sind daran vorbeigeschlendert. Eine Wand ist jetzt mit einem riesigen Graffiti verschandelt. Die Polizei sucht Zeugen, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Unbekannte sprühten auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern einen Schriftzug auf die Wand. In blauer Farbe steht hier TOY, also das englische Wort für Spielzeug. Die Täter schlugen im Schutz der vergangenen Nacht zu.