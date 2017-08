Rollerbrand am frühen Morgen in Coesfeld

Die Polizei ermittelt nach einem Rollerbrand heute morgen in Coesfeld. Gegen 5 Uhr hörten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hüppelswicker Weg in der Innenstadt den Feuermelder. Ein Roller vor dem Haus stand in Flammen. Die Bewohner riefen die Feuerwehr. 30 hauptamtliche und freiwillige Feuerwehrleute aus Coesfeld löschten den Brand. Wegen des dichten Rauchs schauten sie in den Wohnungen mit Atemschutzgeräten nach. Verletzte gab es nicht. Die Polizei fand verschmorte Gartenstühle auf einem Balkon. Heute untersucht sie, wieso der Roller gebrannt hat.