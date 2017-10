Rollstuhlfahrerin in Coesfelder Behindertentoilette eingeschlossen

Das ist eine Horror-Vorstellung für viele Menschen im Kreis Coesfeld. Sie sind auf einer öffentlichen Toilette und plötzlich schließen Mitarbeiter kurz vor Feierabend die Tür ab - Sie kommen nicht mehr raus und hören kann Sie auch keiner. Das ist am Abend Vanessa Meis aus Coesfeld passiert. Sie ist Rollstuhlfahrerin und nutzte die Behindertentoilette in der Coesfelder Pfauengasse. Als sie wieder raus wollte, lies die Tür sich niht mehr öffnen. Sie war eingesperrt, kam nicht raus und alamierte daraufhin die Polizei. Von Innen öffnet die Tür dann nur noch mit einer Klinke. Dafür benötigte Rollstuhlfahrerin Vanessa Meis jedoch Hilfe von der Polizistin von draußen, die kräftig an der schweren Tür zog. Alleine wäre sie nicht mehr raus gekommen. Die Stadt will den Fall jetzt prüfen. Ein Mitarbeiter der Stadt könnte die Toilettentür am Abend abgeschlossen haben, ohne darauf zu achten, ob noch jemand drin war.