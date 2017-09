Rorup sitzt auf dem Trockenen...

Improvisieren ist heute beim Abendessen in Rorup nötig oder mit Mineralwasser kochen. Das ist echt ärgerlich: Aus dem Wasserhahn fließt kein Wasser mehr. Arbeiter haben beim Bohren im Erdboden an der Letter Straße eine Hauptleitung beschädigt. Die Stadtwerke haben die Leitung jetzt erstmal zugedreht. Heißt: Ganz Rorup sitzt auf dem Trockenen. De Mitarbeiter sind gerade auf der Suche nach dem Leck im Rohr. Sie hoffen es zügig zu finden, um zügig mit der Reparatur zu starten. Wann das Wasser wieder wie gewohnt bei Ihnen in Rorup aus dem Hahn fließt, können die Stadtwerke bislang nicht abschätzen. Radio Kiepenkerl bleibt dran.