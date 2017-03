Rosendahls Dörfer denken über Zukunft nach

In Rosendahl sollen Sie die Zukunft der Gemeinde mitgestalten. Heute ist der Auftakt für das "Integrierte kommunale Entwicklungskonzept" - darin sollen Leitlinien für die nächsten 10 bis 20 Jahre stehen. Ideen für alle drei Dörfer der Gemeinde sind gefragt. In Osterwick will die Gemeinde sich unter anderem die Ortsdurchfahrt vornehmen. Hindernisse wie Bordsteinkannten sollen verschwinden. Außerdem sind Konzepte nötig, um Geschäfte zu halten und neue anzusiedeln. Und für mehr Sicherheit auf dem Schulweg könnte die Straße "Lengers Kämpchen" übersichticher sein. In Darfeld ließe sich das alte Gewerbegebiet am Bahnhof vielleicht in ein Wohngebiet umwandeln und in Holtwick will die Gemeinde unter anderem den Bereich rund um das Pfarrheim in den Blick nehmen. Das sind erstmal nur Denkanstöße - heute Abend ab 19 Uhr sind Rosendahler und Vereine am Zug.