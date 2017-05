Rückblick auf Radio Kiepenkerl Kandidatengespräche vor der Landtagswahl

Die Polizei im Kreis Coesfeld braucht mehr Mitarbeiter. Dafür macht sich der CDU-Politker Dietmar Panske aus Ascheberg in den Radio Kiepenkerl-Kandidatengesprächen zur Landtagswahl stark. Es dürfe auf keinen Fall so sein, dass sich das Land auf die Großstädte im Ruhrgebiet konzentriert und die ländlichen Regionen, wie den Kreis Coesfeld vernachlässigt. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld dürfen vom Land nicht länger gegenüber den Großstädten benachteiligen werden. Das fordert der CDU-Poltiker Wilhelm Korth aus Coesfeld in den RKK Kiepenkerl Kandidatengesprächen zur Landtagswahl. Die Städte und Gemeinden bei uns im Kreis Coesfeld brauchen mehr Spielraum um selbständig Projekte voran zu bringen.

In den Kandidatengesprächen beantworten alle Landtagskandidaten für den Kreis Coesfeld immer ab 19 Uhr Ihre Fragen. Heute Abend stehen die beiden Linken-Kandidaten Rainer Gembalczyk aus Rosendahl und Klaus Stegemann aus Dülmen Rede und Antwort.