Rückenwind für "NewPark" bei Olfen: CDU und FPD treiben Pläne an

Der geplante Industriepark "NewPark" kurz hinter der Kreisgrenze bei Olfen soll mehrere Tausend neue Arbeitsplätze schaffen. Immer neue Probleme hatten die Pläne in der Vergangenheit allerdings mehrfach stocken lassen. Jetzt ist die Entwicklungsgesellschaft aber zuversichtlich, dass es zügiger vorangeht. Die künftige Landesregierung aus CDU und FDP habe sich klar zu dem Projekt bekannt. Der Koalitionsvertrag sehe vor den "NewPark" in den kommenden Jahren zum Top-Standort für neue Industrie in Nordrhein-Westfalen zu machen. Ein Schwerpunkt im NewPark sollen Unternehmen sein, die energie- und umweltfreundliche Produkte entwickeln und bauen.