Rückruf von Pizzafleischkäse im Marktkauf in Lüdinghausen

Geben Sie Pizzafleischkäse, den Sie zwischen Montag und Donnerstag an der Fleischtheke des Marktkaufs in Lüdinghausen gekauft haben, zurück oder schmeissen ihn weg. Darum bitten die Lebensmittelkontrolleure des Kreises. Bei der Produktion können Fremdkörper in das Fleisch gelangt sein. Es handelt sich dabei um möglicherweise kleine Metallteile. Die Lebensmittelkontrolleure hatten den Pizzafleischkäse überprüft. Das ist ja eine Art Leberkäse mit Gemüse. Die Kontrolleure sagen, es sei eine sehr geringe Menge davon betroffen, das verkauft worden sei. Sicherheit geht auf jeden Fall vor und deshalb: Haben Sie zwischen dem 17. Juli und dem 20. Juli etwas von dem betroffenen Fleischkäse gekauft: Weg damit.