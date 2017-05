Rund 50 Christen aus dem Kreis Coesfeld reisen zum evangelischen Kirchentag

Heute morgen sitzen rund 50 Jugendliche und Erwachsene aus dem Kreis Coesfeld in Bussen und schmökern in ihren Programmheften. Sie sind unterwegs zum evangelischen Kirchentag in Berlin. Sie freuen sich auf über 2.500 Veranstaltungen bis Sonntag. Als besonderes Highlight sind zum Abschlussgottesdienst am Sonntag in Wittenberg Glocken zu hören, die in Gescher gegossen wurden. Der Gottesdienst ist in Wittenberg, weil die Christen 500 Jahre Reformation feiern. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt.