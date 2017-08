Rutsche auf Havixbecker Spielplatz dicht

Viele Familien sind jetzt in den Ferien bei gutem Wetter auf Spielplätzen im Kreis Coesfeld unterwegs. In Havixbeck diskutieren Radio Kiepenkerl-Hörer gerade über den Spielplatz „Am Grünen Weg“. Hier ist eine Rutsche gesperrt. Sie ist alt. Viele Havixbecker kennen sie seit vielen Jahren. Radio Kiepenkerl-Hörer Andreas erinnert sich zum Beispiel, dass er da schon als kleines Kind runtergerutscht ist. Es ist eine lange Hängerutsche in einer „S“-Form. Jetzt stehen allerdings Schrauben raus. Schnell bleiben Klamotten daran hängen oder im schlimmeren Fall verletzen sich Kinder daran. Außerdem ist sie nicht mehr sicher. Heute gelten strengere Regeln. Die Rutsche kommt weg. Die Gemeinde hat schon eine neue bestellt. Sie ist so ähnlich wie die alte. Denn das Modell gibt es gar nicht mehr. Die neue Rutsche kommt in ein paar Wochen an. Die Gemeinde hatte den Schaden übrigens bei ihrer jüngsten Kontrolltour entdeckt. Kontrolleure von Städten und Gemeinden drehen regelmäßig ihre Runden auf Spielplätzen und schauen, ob alles noch sicher ist.