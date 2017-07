Sachverständiger nimmt ÖPNV in der Gemeinde Nottuln unter die Lupe

Ein Sachverständiger soll den Busverkehr in der Gemeinde Nottuln unter die Lupe nehmen und Vorschläge machen, wie es besser laufen könnte. Der Rat hat zugestimmt. Stichproben hatten gezeigt: Schulbusse sind in der Gemeinde teilweise fast leer unterwegs und auch auf anderen Linien fahren teilweise mehr Busse als nötig. Gleichzeitig muss die Gemeinde immer mehr Geld für den Busverkehr dazu geben. Der Sachverständige soll deshalb prüfen, wo sich etwas einsparen lässt und an welcher Stelle es im Gegenzug sinnvoll wäre Angebote aufzustocken. Ein Wunsch ist es zum Beispiel den Taxibus zwischen Nottuln und dem Bahnhof in Appelhülsen in eine normale Buslinie umzuwandeln. Beim Schulbusverkehr will die Gemeinde wissen, ob das Olfener Modell Vorteile bringt. Bei dem Modell registrieren Computer in den Busse welche Schüler mitfahren und berechnen die schnellste und damit auch günstigste Route.