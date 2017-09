Saisonende beim Naturbad in Olfen

Usseliges Herbstwetter haben wir heute im Kreis Coesfeld. Ins Freibad gehen da wirklich nur noch die Hartgesottenen. Freibäder im Kreis schließen nach und nach. Übermorgen beendet das Naturbad in Olfen die Saison. Es ist die zweitschlechteste in der siebenjährigen Geschichte des Bades gewesen. Immerhin hat es prima mit den verschärften Sauberkeits-Regeln geklappt. Die Stadt hat damit auf das Noro-Virus-Problem im vergangenen Jahr reagiert. Da musste das Bad die Saison ein paar Wochen früher beenden, weil so viele Besucher an Magen-Darm erkrankt waren. Nach den neuen Regeln reinigen Mitarbeiter verstärkt die Toiletten und schreiben das für alle zu sehen auf. Die Toiletten sind zusätzlich mit Desinfektionsmitteln ausgestattet und Hygiene-Beutel liegen aus. Bei den Besuchern ist das gut angekommen.