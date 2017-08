Sanierung der B474 in Coesfeld

Die Fahrt zur Arbeit macht auch in Coesfeld auf dem Konrad-Adenauer-Ring - der Umgehungsstraße - keinen Spaß. Bei den ganzen Rissen, Löchern und Huckeln machen Sie sich Sorgen um ihre Reifen und Stoßdämpfer. Dabei sollte die Flüsterasphaltschicht alles dämpfen. Die Fahrbahn ist in einem miserabeln Zustand, obwohl sie erst acht Jahre alt ist. Heute Morgen gibt es die gute Nachricht für Sie: Die Baufirma die das ganze vermasselt hat, nimmt sich die Straße noch mal vor. Und das auf eigene Kosten - heißt: Wir Steuerzahler bleiben verschont. An einem Wochenende im Oktober will die Firma die Arbeiten schaffen. Wann es tatsächlich losgehen soll, plant die Baufirma gerade.